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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.10.2020

05 октомври 2020 09:22, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 12 часа, брой четения: 196

No. Дата Длъжност Образование

2682 11.9.2020 дърводелец средно

2696 16.9.2020 продавач консултант средно

2722 24.9.2020 сервитьор средно

2723 24.9.2020 шофьор автобус средно + кат .Д

2733 25.9.2020 оперативен счетоводител висше

2734 25.9.2020 специалист доставки висше

2739 28.9.2020 огняр средно + правоспособност

2741 28.9.2020 гладач/ка средно,основно

2749 1.10.2020 работник , ръчно изшиване на дефекти на тъкането средно

2750 1.10.2020 оператор- тъкачен стан средно

2751 1.10.2020 работник товаро- разтованра дейност основно

2752 1.10.2020 водач- електрокар средно/основно

2753 1.10.2020 компютърен аналитик, поддръжка на софтуер висше

2754 1.10.2020 оперативен счетоводител висше

2755 1.10.2020 машинен инженер висше

2760 2.10.2020 готвач средно

2761 2.10.2020 сервитьор средно

2762 2.10.2020 продавач консултант средно

2763 2.10.2020 технолог химични процеси средно

2766 5.10.2020 монтажник кабели начално

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