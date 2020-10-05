5- ти октомври - Международен ден на учителя!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 7 часа, брой четения: 261 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 261

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УЧИТЕЛИ!

Бъдете все така всеотдайни и грижовни духовни водачи, които са опора на младото поколение и с много любов създават личности!

По случай празника, учениците от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" поздравиха своите учители.

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