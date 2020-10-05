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5- ти октомври - Международен ден на учителя!

05 октомври 2020 10:19, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 7 часа, брой четения: 261
05.10.2020

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УЧИТЕЛИ!

 

Бъдете все така всеотдайни и грижовни духовни водачи, които са опора на младото поколение и с много любов създават личности!

 

По случай празника, учениците от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" поздравиха своите учители.

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