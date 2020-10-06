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283 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, 10 от тях в Сливенско

06 октомври 2020 09:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
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283 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа

За последното денонощие са направени общо 3 713 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 21 870, от които 5 837 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 24; Бургас – 7; Варна – 15; Велико Търново – 2; Враца – 2; Габрово – 1; Добрич – 8; Кърджали – 14; Кюстендил – 3; Ловеч – 2; Монтана – 1; Пазарджик – 9; Перник – 8; Плевен – 14; Пловдив – 40; Разград – 8; Русе – 5; Сливен – 10; Смолян – 3; София област – 5; София (град) – 62; Стара Загора – 19; Търговище – 10; Хасково – 4; Шумен – 6; Ямбол – 1.

165 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 15 179.

Хоспитализираните лица са 930, от които 59 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 854. 10 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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