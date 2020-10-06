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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Сливен - 06.10.2020 г.

06 октомври 2020 10:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 23
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 05.10.2020 г. до 06:00 часа на 06.10.2020 г.

 

Сливен: Криминалисти работят по заявена кражба на пари от частен дом в град Сливен. 25-годишен мъж е подал сигнал, че през нощта на 5 октомври от дома му е открадната парична сума в чужда валута. Нанесената щета е за около 1300 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: 43-годишен мъж е задържан за притежание на наркотици в град Нова Загора. На 5 октомври е извършена проверка на 43-годишния В.Б. от град Септември, пътник в лек автомобил „Дачия“. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо метамфетамин. В.Б. е отведен в РУ-Нова Загора и задържан за 24 маса. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Нова Загора работят по сигнал за причинени материални щети по лек автомобил „Фолксваген Голф“. Автомобилът е собственост на 45-годишен мъж от град Нова Загора , бил е паркиран на ул. „Сан Стефано“. През нощта на 4 срещу 5 октомври неизвестен извършител е причинил щети по задните стъкла. По случая е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

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