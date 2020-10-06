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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Последно сбогом на д-р Комня Минчева!
Днес - 6 октомври, ни напусна скъп колега и приятел - д-р Комня Минчева, началник на Отделението по неонатология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ от 1989 до 2015 година. Тя си отиде след кратко боледуване на 67 години. Д-р Минчева оставя незабравим спомен в сърцата на своите колеги, приятели и безброй пациенти. Д-р Минчева беше истински професионалист, достоен пример за младите лекари и човек с голямо сърце. Благодарим ти!
Ръководството на болницата изказва своите дълбоки съболезнования на опечаленото семейство.
Поклон пред светлата й памет!
Поклонението ще се състои на 7 октомври от 14 часа в храм „Свети Димитър“.