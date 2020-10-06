Последно сбогом на д-р Комня Минчева!

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

Днес - 6 октомври, ни напусна скъп колега и приятел - д-р Комня Минчева, началник на Отделението по неонатология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ от 1989 до 2015 година. Тя си отиде след кратко боледуване на 67 години. Д-р Минчева оставя незабравим спомен в сърцата на своите колеги, приятели и безброй пациенти. Д-р Минчева беше истински професионалист, достоен пример за младите лекари и човек с голямо сърце. Благодарим ти!

Ръководството на болницата изказва своите дълбоки съболезнования на опечаленото семейство.

Поклон пред светлата й памет!

Поклонението ще се състои на 7 октомври от 14 часа в храм „Свети Димитър“.