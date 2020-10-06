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Астрофизици с Нобелова награда за физика

06 октомври 2020 16:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 25
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Нобеловата награда за физика за 2020 г. е присъдена на британеца Роджър Пенроуз, германеца Райнхард Генцел и на американката Андреа Гез, съобщи австрийският „Дер Щандарт”.

Половината от сумата от наградата се предоставя на математика и теоретичен физик Пенроуз за работата му върху теорията на относителността. Другата половина ще бъде поделена между германския астрофизик Райнхард Генцел и американския астроном Андреа Гез за откритата от тях черна дупка в центъра на Млечния път.

Източник: БГНЕС

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