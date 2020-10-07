Прекъсване на водоподаването на част от гр. Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 208 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 208

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 07.10.2020г. (Сряда) от 10.30ч до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод ще бъде прекъснато водоподаването на част от гр.Сливен- кв.„Клуцохор„ кв„Комлука„ „Централна Градска Част . кв Даме Груев„ кв„Стоян Займов„ част от кв„Ново село„ бул.„Георги Данчев„ част от кв„Българка„ част от кв„Дружба„ Вилна зона „Бургаско шосе„ кв„Надежда„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.