Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването на част от гр. Сливен

07 октомври 2020 09:46, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 208

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 07.10.2020г. (Сряда) от 10.30ч до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод ще бъде прекъснато водоподаването на част от гр.Сливен- кв.„Клуцохор„ кв„Комлука„ „Централна Градска Част . кв Даме Груев„ кв„Стоян Займов„ част от кв„Ново село„ бул.„Георги Данчев„ част от кв„Българка„ част от кв„Дружба„ Вилна зона „Бургаско шосе„ кв„Надежда„

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 