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Рекордните 436 случая на коронавирус са потвърдени у нас през последното денонощие, 10 от тях в Сливенско

07 октомври 2020 10:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 27
Коронавирус

Рекордните 436 случая на коронавирус са потвърдени у нас през последното денонощие. Това са 8% от тестваните 5 431 души, показват данните в Единния информационен портал.

Новите случаи са установени в области Благоевград – 25, Бургас – 38, Варна – 19, Велико Търново – 9, Враца – 6, Габрово – 10, Добрич – 4, Кърджали – 11, Кюстендил – 3, Ловеч – 5, Монтана – 1, Пазарджик – 10, Перник – 6, Плевен – 3, Пловдив – 40, Разград – 5, Русе – 11, Силистра – 3, Сливен – 10, Смолян – 2, София – 2, София (столица) – 135, Стара Загора – 27, Търговище – 18, Хасково – 15, Шумен – 9, Ямбол – 9.

Потвърдените случаи на COVID-19 в България вече са 22 306, от които активни 6 134.

Хоспитализираните лица са 971, от които 57 се намират в интензивното отделение.

Осем души са починали от заразата за последните 24 часа, като общият брой на смъртните случаи за страната е 862.

Снимка: pixabay.com

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