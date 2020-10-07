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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Започна процесът срещу участниците в случая с камиона-ковчег във Великобритания

07 октомври 2020 16:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Камион

43-годишният британец от румънско потекло Георге Ника се призна за виновен в съучастие в огранизиране на незаконна имиграция във Великобритания по случая със смъртта на 39 виетнамци в хладилен камион с българска регистрация миналата година. Той обаче отрече обвиненията в убийство.

На 23 октомври миналата година 39 тела бяха открити в хладилен камион в промишлен комплекс в градчето Грейс, графство Есекс.

Камионът е бил прехвърлен на Острова с ферибот от белгийското пристанище Зебрюге. 10 от виетнамските граждани са били тийнейджъри, двама от тях 15-годишни момчета.

Източник: Труд

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