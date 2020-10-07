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Евродепутатите одобряват промени в Европейската комисия
Парламентът одобри назначаването на Мейрид Макгинес за комисар и промяна на портфолиото на изпълнителния вицепрезидент Валдис Домбровскис в сряда.
Mairead McGuinness (Ирландия), понастоящем заместник-председател на Европейския парламент, ще бъде комисар, отговарящ за финансовите услуги, финансовата стабилност и капиталовите пазари. Назначението й беше одобрено с 583 за, 75 против и 37 въздържали се.
Промяната в портфолиото на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис (Латвия) беше одобрена с 515 „за“, 110 „против“ и 70 „въздържали се“. Сега той отговаря за търговията.
Реконструкцията в Европейската комисия идва, след като комисарят по търговията Фил Хоган подаде оставка в края на август.
И двамата кандидати трябваше да преминат тричасови публични изслушвания в Европейския парламент на 2 октомври, за да могат членовете на ЕП да оценят своите компетенции по отношение на съответните им ресори.
Източник: https://www.europarl.europa.eu/