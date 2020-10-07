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Евродепутатите одобряват промени в Европейската комисия

07 октомври 2020 19:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 89
Евродепутатите одобриха назначаването на г-жа Макгинес за комисар и изпълнителен вицепрезидент

Парламентът одобри назначаването на Мейрид Макгинес за комисар и промяна на портфолиото на изпълнителния вицепрезидент Валдис Домбровскис в сряда.

Mairead McGuinness (Ирландия), понастоящем заместник-председател на Европейския парламент, ще бъде комисар, отговарящ за финансовите услуги, финансовата стабилност и капиталовите пазари. Назначението й беше одобрено с 583 за, 75 против и 37 въздържали се.

Промяната в портфолиото на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис (Латвия) беше одобрена с 515 „за“, 110 „против“ и 70 „въздържали се“. Сега той отговаря за търговията.

Реконструкцията в Европейската комисия идва, след като комисарят по търговията Фил Хоган подаде оставка в края на август.

И двамата кандидати трябваше да преминат тричасови публични изслушвания в Европейския парламент на 2 октомври, за да могат членовете на ЕП да оценят своите компетенции по отношение на съответните им ресори.

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