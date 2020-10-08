437 са новите случаи на коронавирус в страната за денонощие, в Сливенско са 13

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 45

437 са новите случаи на коронавирус в страната. Те са на базата на направени 4 541 теста PCR теста. Това означава, че положителните проби са вече малко над 9,6 процента от всички направени.

Най-много заразени има в София – 124, следват Пловдив с 65, Варна – 35, Благоевград – 30, Бургас и Стара Загора с по 28, Смолян - 16, Сливен - 13, Пазарджик - 12, Кърджали - 10, Ямбол - 9, Перник - 8, Шумен и Монтана по 7 Враца - 6, София област, Търговище, Плевен и Велико Търново по 5, Русе и Хасково по 4, Видин - 3, Добрич и Разград по 2, Габрово - 1. В областите Ловеч и Силистра няма регистрирани нови заразени.