Българските евродепутати забраниха продажбата на наргилета и електронни цигари за хора под 18 години

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 часа, брой четения: 76 Излъчване:преди 15 часа, брой четения: 76

Евродепутатите забраниха продажбата на наргилета, електронни цигари и други не тютюневи изделия за хора под 18-годишна възраст.

Измененията в Закона за закрила на детето, внесени от партия ВОЛЯ, бяха подкрепени на първо четене с 98 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.

Според вносителите на петиции законодателната инициатива отговаря на необходимостта от защита на здравето на деца под 18-годишна възраст.