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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българските евродепутати забраниха продажбата на наргилета и електронни цигари за хора под 18 години

08 октомври 2020 15:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 часа, брой четения: 76
Наргиле

Евродепутатите забраниха продажбата на наргилета, електронни цигари и други не тютюневи изделия за хора под 18-годишна възраст.

Измененията в Закона за закрила на детето, внесени от партия ВОЛЯ, бяха подкрепени на първо четене с 98 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.

Според вносителите на петиции законодателната инициатива отговаря на необходимостта от защита на здравето на деца под 18-годишна възраст.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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