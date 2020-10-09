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516 са заразените с коронавирус в България през последните 24 часа, 21 от тях в Сливенско
След като в предишните 2 денонощия броят на новозаразените с коронавирус у нас бе 436 и 437 души, през последнитет 24 часа бе поставен нов печален рекорд: 516 положителни проби от направените 5209 теста, т. е. всеки десети тест е с положителна проба.
Така общият брой на заразените с вируса у нас от март насам достигна 23 259 души. В момента активните случаи са 6816, от тях 1063 пациенти се лекуват в болнични условия, от тях 56 са в интензивни отделения.
115 са излекувалите за последните 24 часа, 4 пъти по-малко от новозаразените.
Починали са 7 души с коронавирус през последното денонощие, общият брой на смъртните случаи в страната достигна 880.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва:
Благоевград - 49; Бургас - 31; Варна - 25; Велико Търново - 6; Враца - 7; Габрово - 13; Добрич - 18; Кърджали - 19; Кюстендил - 4; Ловеч - 2; Монтана - 10; Пазарджик - 10; Перник - 5; Плевен - 2; Пловдив - 51; Разград - 17; Русе - 7; Силистра - 4; Сливен - 21; Смолян - 9; София област - 7; София (град) - 138; Стара Загора - 20; Търговище - 14; Хасково - 8; Шумен - 11; Ямбол - 8.
Снимка: pixabay.com