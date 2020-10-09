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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Две жертви при катастрофа край Лесово рано тази сутрин

09 октомври 2020 09:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 190
Полицейски автомобил

Двама души загинаха при катастрофа край ГКПП Лесово. Инцидентът е станал на около 3 км преди пункта. Около 6:00 часа пътнически бус се удря в спрял ТИР.

Извършва се оглед на мястото и се изясняват причините. Все още не е ясно колко души са пътували в буса, както не е ясно и кои са жертвите.

Източник: Радио 999
Снимка: pixabay.com

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