Две жертви при катастрофа край Лесово рано тази сутрин

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 190 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 190

Двама души загинаха при катастрофа край ГКПП Лесово. Инцидентът е станал на около 3 км преди пункта. Около 6:00 часа пътнически бус се удря в спрял ТИР.

Извършва се оглед на мястото и се изясняват причините. Все още не е ясно колко души са пътували в буса, както не е ясно и кои са жертвите.