AMD пуска най-бързите в света процесори за игри - AMD Ryzen 5000 серия

- Настолните чипове от серия AMD Ryzen™ 5000 са изградени опо нова “Zen 3” архитектура на ядрото и осигуряват водеща производителност за геймъри и създатели на мултимедийно съдържание –

Санта Клара, Калифорния, 8 октомври 2020 г. – Днес AMD (NASDAQ: AMD) представи очакваните настолни процесори от поредицата AMD Ryzen 5000. Те са произведени по “Zen 3” микроархитектура. С до 16 ядра, 32 нишки и 72MB кеш във флагмана на серията AMD Ryzen 9 5950X, чиповете AMD Ryzen 5000 доминират в интензивно многозадачни работни натоварвания и предлагат отлична енергийна ефективност. Процесорът AMD Ryzen 9 5900X предлага до 26% ръст на гейминг производителността спрямо предходното поколение чипове. С различни подобрения включващи обединен 8-ядрен комплекс с пряк достъп до 32MB L3 кеш, новата AMD “Zen 3” архитектура осигурява 19% ръст спрямо предишното поколение по показателя брой инструции на цикъл (IPC) – най-голям скок от представянето на първите “Zen” процесори през 2017 г.

AMD Ryzen 5000 серия настолни процесори

Със забележителните 19% увеличение в IPC спрямо предишното поколение, архитектурата “Zen 3” тласка гейминга и създаването на съдържание на едно ново ниво. Тя намалява латентността с ускорената комуникация между ядрото и кеша и удвоява L3 кеша с пряк достъп, като осигурява до 2,8 пъти по-добри показатели „производителност на ват” спрямо конкуренцията.

Върховият представител AMD Ryzen 9 5950X предлага:

- Най-високата еднонишкова производителност от всички настолни гейминг процесори;

- Най-високата многоядрена производителност от всички настолни гейминг процесори и от всички настолни процесори в масов CPU цокъл.

12-ядреният AMD Ryzen 9 5900X предлага най-добри гейминг изживявания:

- Средно 7% по-бърз в 1080p гейминг в определени игри спрямо конкуренцията

- Средно of 26% гейминг в определени игри спрямо предишното поколение

Дънните платки с чипсети от серия AMD 500 са готови за процесорите AMD Ryzen 5000 с прост ъпдейт на BIOS. Широката екосистемна поддръжка включва над 100 модела AMD500 дънни платки от всички големи производители. Настолните процесори от серията AMD Ryzen 5000 се очаква да бъдат достъпни за закупуване в глобален план от 5 ноември 2020 г..

Промоционен пакет AMD Ryzen Equipped to Win

Програмата с включване на безплатна игра AMD Ryzen Equipped to Win се завръща с многоочакваната следваща глава в поредицата Far Cry® - Far Cry® 6. Закупилите AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 5900X, или AMD Ryzen 7 5800X между 5 ноември и 31 декември 2020 г. ще получат подарък – копие от Far Cry® 6 Standard Edition – PC digital, когато бъде пусната играта . Освен това, клиентите закупили AMD Ryzen 9 3950X, AMD Ryzen 9 3900XT, или AMD Ryzen 7 3800XT процесори между 20 октомври и 31 декември 2020 г. също ще получат безплатно копие на Far Cry® 6 Standard Edition – PC digital.