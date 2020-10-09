Отменят се проявите за празника на Кермен - 14 октомври

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 32

Поради усложняващата се епидемична обстановка се отменят събитията по повод празника на град Кермен. За това информира кметът Живко Жечев. Празникът се отбелязва на 14 октомври - Петковден.

Живко Жечев пожелава на своите съграждани много здраве и благополучие.