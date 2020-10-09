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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отменят се проявите за празника на Кермен - 14 октомври

09 октомври 2020 14:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 32
Кермен

Поради усложняващата се епидемична обстановка се отменят събитията по повод празника на град Кермен. За това информира кметът Живко Жечев. Празникът се отбелязва на 14 октомври - Петковден.

Живко Жечев пожелава на своите съграждани много здраве и благополучие.

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