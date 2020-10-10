Еврокомисарят Мария Габриел заразена с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 66 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 66

Българският еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел е заразена с коронавирус.

"След първи негативен тест за COVID-19, вторият ми е позитивен", съобщи самата тя във Фейсбук.

"Чувствам се добре и оставам под карантина, спазвайки установените разпоредби и предписания за изолация. Пазете се и бъдете здрави!".