448 са заразените с коронавирус за последното денонощие в България, 39 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 39

448 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3795 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 24 319, като активните са 7610.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 55; Бургас – 5; Варна – 49; Велико Търново – 19; Видин – 1; Враца – 2; Габрово – 5; Добрич – 11; Кърджали – 1; Кюстендил – 3; Ловеч – 6; Монтана – 16; Пазарджик – 6; Перник – 4; Плевен – 1; Пловдив – 42; Разград – 5; Русе – 6; Силистра – 8; Сливен – 39; Смолян – 9; София – 8; София (столица) – 116; Стара Загора – 6; Търговище – 10; Хасково – 7; Шумен – 5; Ямбол – 3.

В болница за лечение са настанени 1189 души, от които 59 са в интензивни отделения.

През изминалото денонощие са били излекувани 105 души, а за целия период – 15 818.

4 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 891.