В Ямбол се състояха спортни и семейни игри, посветени на Световния ден на психичното здраве

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Вчера в градския парк на Ямбол се състояха спортни и семейни игри, посветени на Световния ден на психичното здраве.

Участниците, разделени в две възрастови групи - до 15 и над 15 години, се състезаваха в крос на 800 метра, а по-късно и в отборно спортно ориентиране, съобщиха от общинския пресцентър.

Програмата за деня включваше и състезателни игри между семейства за бързина, ловкост, координация между участниците и работа в екип.