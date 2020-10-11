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В Ямбол се състояха спортни и семейни игри, посветени на Световния ден на психичното здраве

11 октомври 2020 09:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
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Вчера в градския парк на Ямбол се състояха спортни и семейни игри, посветени на Световния ден на психичното здраве.

Участниците, разделени в две възрастови групи - до 15 и над 15 години, се състезаваха в крос на 800 метра, а по-късно и в отборно спортно ориентиране, съобщиха от общинския пресцентър.

Програмата за деня включваше и състезателни игри между семейства за бързина, ловкост, координация между участниците и работа в екип.

Източник: БТА

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