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Надежда Койчева с наградата на името на Аргира Жечкова

13 октомври 2020 06:55, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 4 дни, брой четения: 206
Надежда Койчева носител на наградата Аргира Жечкова

Надежда Койчева е тазгодишният носител на наградата „Аргира Жечкова“. Тя беше определена за носител с гласуване на Обществената комисия на нейно заседание, което се проведе на 12 октомври.

Тази година освен госпожа Койчева бяха номинирани още две учителки. Директора на СУ „Пейо Яворов” предложена от Инициативен комитет от родители на ученици. Колегите и ръководството на ПГТО „Добри Желязков” издигнаха номинацията на заместник-директора на училището Здравка Дачева.

 

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