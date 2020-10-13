Надежда Койчева с наградата на името на Аргира Жечкова

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 4 дни, брой четения: 206 Излъчване:преди 4 дни, брой четения: 206

Надежда Койчева е тазгодишният носител на наградата „Аргира Жечкова“. Тя беше определена за носител с гласуване на Обществената комисия на нейно заседание, което се проведе на 12 октомври.

Тази година освен госпожа Койчева бяха номинирани още две учителки. Директора на СУ „Пейо Яворов” предложена от Инициативен комитет от родители на ученици. Колегите и ръководството на ПГТО „Добри Желязков” издигнаха номинацията на заместник-директора на училището Здравка Дачева.