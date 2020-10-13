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Сливен. Новини от източника. Последни новини
587 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 14 от тях в Сливенско
587 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 4 320 PCR теста. 13,5% са заразените от общия брой изследвани. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 са 24 989, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 51; Бургас – 42; Варна – 34; Велико Търново – 7; Враца – 13; Габрово – 3; Добрич – 10; Кърджали – 17; Кюстендил – 2; Ловеч – 8; Монтана – 5; Пазарджик – 8; Перник – 3; Плевен – 11; Пловдив – 56; Разград – 11; Русе – 10; Силистра – 2; Сливен – 14; Смолян – 5; София област – 8; София град – 173; Стара Загора – 31; Търговище – 24; Хасково – 16; Шумен – 9; Ямбол – 14.
Единствената област без регистриран случай е Видин.
Активните случаи са 8 099.
Расте броят на лекуваните в болница – 1 221, от тях в интензивно отделение са 65.
Инфекцията пребориха още 128 души. Излекуваните от коронавирусна инфекция вече са 15 975.
23 души са починали през последните 24 часа.
Жертвите на болестта вече са 915.
Снимка: pixabay.com