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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.10.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН
За времето от 06,00 часа на 12.10.2020 г. до 06,00 часа на 13.10.2020 г.
Сливен: Водач на МПС с алкохол 1,93 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. Днес в 03,55 часа в кв. „Ст.Заимов“ е извършена проверка на 32-годишния Д.Р. от град Сливен, водач на лек автомобил „Мерцедес“. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба. Д.Р. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.
Криминалисти на РУ-Сливен работят по две кражби, заявени на 12 октомври. През нощта на 10 срещу 11 октомври неизвестен извършител е откраднал сумата от 50 лева в монети от заведение в центъра на град Сливен. Той е проникнал в обекта през незаключена врата. По случая е образувано досъдебно производство.
Вчера е прието заявление за кражба на 4 тротинетки, извършена на 6 октомври, от детска градина в град Сливен. Кражбата е извършена от двора на детската градина. По случая е образувано досъдебно производство.