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Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.10.2019 г.

13 октомври 2020 09:34, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 33
ОДМВР-Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 12.10.2020 г. до 06,00 часа на 13.10.2020 г.

 

Сливен: Водач на МПС с алкохол 1,93 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. Днес в 03,55 часа в кв. „Ст.Заимов“ е извършена проверка на 32-годишния Д.Р. от град Сливен, водач на лек автомобил „Мерцедес“. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба. Д.Р. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

 

Криминалисти на РУ-Сливен работят по две кражби, заявени на 12 октомври. През нощта на 10 срещу 11 октомври неизвестен извършител е откраднал сумата от 50 лева в монети от заведение в центъра на град Сливен. Той е проникнал в обекта през незаключена врата. По случая е образувано досъдебно производство.

Вчера е прието заявление за кражба на 4 тротинетки, извършена на 6 октомври, от детска градина в град Сливен. Кражбата е извършена от двора на детската градина. По случая е образувано досъдебно производство.

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