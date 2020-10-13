Криминална хроника Сливен - 13.10.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 39

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 12.10.2020 г. до 06:00 часа на 13.10.2020 г.

Сливен: Водач на МПС с алкохол 1,93 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. Днес в 03:55 часа в кв. „Ст.Заимов“ е извършена проверка на 32-годишния Д.Р. от град Сливен, водач на лек автомобил „Мерцедес“. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба. Д.Р. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

Криминалисти на РУ-Сливен работят по две кражби, заявени на 12 октомври. През нощта на 10 срещу 11 октомври неизвестен извършител е откраднал сумата от 50 лева в монети от заведение в центъра на град Сливен. Той е проникнал в обекта през незаключена врата. По случая е образувано досъдебно производство.

Вчера е прието заявление за кражба на 4 тротинетки, извършена на 6 октомври, от детска градина в град Сливен. Кражбата е извършена от двора на детската градина. По случая е образувано досъдебно производство.