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Сливен, кратки вечерни новини, 13.10.2020 г., вторник

13 октомври 2020 15:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 53
Сливен

"Електроразпределение Юг" получи заявка за преустановяване на доставката на електроенергия към обекти на ВиК-Сливен заради дългове.

Община Сливен поема ежеседмичното тестване на персонала – около 200 души от социалните домове от резидентен тип.

Близо 10 000 декара гори и посеви в Сливен и областта са спасени при пожари през летния период, става ясно от справка на Пожарната в града под Сините камъни.

Областната болница “Д-р Иван Селимински“ в Сливен иска спешно да разкрие още 10 легла за лечение на COVID-19.

Първи общински съветник с коронавирус в Сливен – това е Румен Бозуков от Движение „Заедно за промяна“.

През последното денонощие са регистрирани в Сливенско 14 заразени с коронавирус.

Извънредно заседание на Общински съвет-Сливен ще се проведе утре, 14 октомври – председателят на местния парламент Димитър Митев поясни, че това се налага поради необходимостта от упълномощаване на представителя на Община Сливен за участие в Общото събрание на ,,Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, гр. Сливен, което е насрочено за 20 октомври 2020 г.

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