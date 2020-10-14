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Сливен. Новини от източника. Последни новини
785 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 16 от тях в Сливенско
785 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 5 819 PCR теста. Общият брой регистрирани случаи у нас е 25 774, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 82; Бургас – 31; Варна – 27; Велико Търново – 12; Враца – 11; Габрово – 2; Добрич – 8; Кърджали – 20; Кюстендил – 6; Ловеч – 6; Монтана – 19; Пазарджик – 16; Перник – 9; Плевен – 12; Пловдив – 87; Разград – 19; Русе – 19; Силистра – 4; Сливен – 16; Смолян – 6; София област – 11; София град – 259; Стара Загора – 35; Търговище – 6; Хасково – 14; Шумен – 39; Ямбол – 9.
Активните случаи са 8 712. 1 307 пациенти се лекуват в болница, 64 от тях са в интензивно отделение
Излекувани са още 164 души. От началото на епидемията болестта са преборили 16 139.
8 са починали през последните 24 часа. Жертвите на COVID-19 вече са 923.
Снимка: pixabay.com