Отменена е заявката за преустановяване на доставката на електроенергия към обекти на ВиК Сливен

Туида Нюз преди 32 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 27

Електроразпределение Юг информира, че днес „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД отмени заявката си за преустановяване на доставката на електроенергия към обекти на ВиК Сливен. Съгласно процедурата Електроразпределение Юг като мрежови оператор ще изпълни заявката на търговеца и няма да преустанови електрозахранването за обекти на ВиК Сливен, което беше първоначално планирано от търговеца за 15 октомври.