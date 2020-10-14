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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отменена е заявката за преустановяване на доставката на електроенергия към обекти на ВиК Сливен

14 октомври 2020 10:32, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 32 минути, брой четения: 27
pixabay.com

Електроразпределение Юг информира, че днес „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД отмени заявката си за преустановяване на доставката на електроенергия към обекти на ВиК Сливен. Съгласно процедурата Електроразпределение Юг като мрежови оператор ще изпълни заявката на търговеца и няма да преустанови електрозахранването за обекти на ВиК Сливен, което беше първоначално планирано от търговеца за 15 октомври.

 

 

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