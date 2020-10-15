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819 са новите случаи на коронавирус, потвърдени за последните 24 часа, 13 от тях в Сливенско

15 октомври 2020 11:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Предпазни средства срещу коронавирус

819 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 5 898 PCR теста. 13,8% от изследваните лица са дали положителна проба, показват данните в Единния информационен портал.

От началото на епидемията регистрираните с COVID-19 у нас са 26 593.

Разпределение по области: Благоевград – 53; Бургас – 33; Варна – 34; Велико Търново – 18; Видин – 4; Враца – 28; Габрово – 22; Добрич – 7; Кърджали – 23; Кюстендил – 10; Ловеч – 5; Монтана – 9; Пазарджик – 15; Перник – 6; Плевен – 14; Пловдив – 95; Разград – 19; Русе – 20; Силистра – 4; Сливен – 13; Смолян – 6; София област – 14; София град – 265; Стара Загора – 27; Търговище – 43; Хасково – 2; Шумен – 22; Ямбол – 8.

Активните случаи са 9 175. 1 380 пациенти се лекуват в болница, 67 от тях – в интензивно отделение.

Излекувани са още 350 души. Преборилите болестта вече са 16 489.

6 души са починали от инфекцията през последните 24 часа. Жертвите на COVID-19 вече са 929.

Снимка: pixabay.com

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