Болницата обявява конкурс за Главна медицинска сестра

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 15 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 15

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за Главна медицинска сестра на болницата. Документи се подават до 17 ноември, а конкурсът ще се проведе на 9 декември. Подробности за изискванията към кандидатите и подаването на документите - в прикачения файл:

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