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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болницата обявява конкурс за Главна медицинска сестра

15 октомври 2020 11:49, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 15
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за Главна медицинска сестра на болницата. Документи се подават до 17 ноември, а конкурсът ще се проведе на 9 декември. Подробности за изискванията към кандидатите и подаването на документите - в прикачения файл:

Файлове

конкурс за Главна медицинска сестра [1.72MB]

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