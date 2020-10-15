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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болницата обявява конкурс на началници на отделения

15 октомври 2020 12:19, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 37 минути, брой четения: 27
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за началници на отделения. Подробности можете да прочетете в прикачения файл:

Файлове

конкурс началници на отделения [2.20MB]

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