Болницата обявява конкурс на началници на отделения

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 37 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 27

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за началници на отделения. Подробности можете да прочетете в прикачения файл:

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