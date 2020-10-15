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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Още две паралелки в Ямбол са под карантина заради COVID-19

15 октомври 2020 15:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Карантина

Още две паралелки в Ямбол са поставени под карантина заради положителни проби за коронавирус на ученици на 13 и на 17 години", съобщи директорът на РЗИ д-р Лиляна Генчева.

Сега под карантина са три паралелки в областта, на други седем класа 14-дневното ограничение да напускат дома е изтекло.

Осем са положителните проби за COVID-19 в Ямболска област през изминалото денонощие.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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