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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Смъртността на Covid-19 е до 15 пъти по-висока от тази при грип

15 октомври 2020 16:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 26
Д-р Велислава Петрова, вирусолог от университета в Кеймбридж и консултант в ООН

Д-р Велислава Петрова, вирусолог от университета в Кеймбридж и консултант в ООН, заяви пред Нова телевизия, че Covid-19 определено не е просто грип. Смъртността е 3 до 15 пъти по-висока. Идеята някой да създава изкуствена паника не отговаря на реалността, добави д-р Петрова.

Мерките, предприети в България, са в пълно съответствие с тези по света. Трябва да се вземе предвид ефектът от мерките върху икономиката и много други фактори. В началото на настоящата втора фаза много повече млади хора се заразяват и смъртността е по-ниска. Но тези млади хора неизбежно влизат в контакт с възрастни хора, което за съжаление би довело до по-висока смъртност, каза вирусологът.

Източник: БНР
Снимка: TEDx Talks

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