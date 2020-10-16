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Ръст на болните от коронавирус в България през последното денонощие - 914, 21 от тях в Сливенско

16 октомври 2020 08:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 74
Коронавирус

914 са новите случаи на коронавирус от последното денонощие. Направените тестове са 6 324. Регистрираните с COVID-19 от началото на епидемията са 27 507, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 91; Бургас – 62; Варна – 30; Велико Търново – 3; Видин – 1; Враца – 11; Габрово – 5; Добрич – 10; Кърджали – 21; Кюстендил – 4; Ловеч – 15; Монтана – 28; Пазарджик – 17; Перник – 7; Плевен – 28; Пловдив – 85; Разград – 9; Русе – 14; Силистра – 8; Сливен – 21; Смолян – 14; София – 18; София град – 260; Стара Загора – 40; Търговище – 45; Хасково – 14; Шумен – 45; Ямбол – 8.

Активните случаи са 9 885. В болница се лекуват 1 426 пациенти, 74 от тях в интензивно отделение.

Системата отчита 189 излекувани през последното денонощие. Болестта вече са преборили 16 678 души.

Нови 15 починали от инфекцията са регистрирани през последните 24 часа. Жертвите на COVID-19 вече са 944.

Снимка: pixabay.com

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