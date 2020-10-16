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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.10.2020

16 октомври 2020 08:57, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 213

No. Дата Длъжност Образование

2682 11.9.2020 дърводелец средно

2696 16.9.2020 продавач консултант средно

2722 24.9.2020 сервитьор средно

2723 24.9.2020 шофьор автобус средно + кат .Д

2741 28.9.2020 гладач/ка средно,основно

2749 1.10.2020 работник , ръчно изшиване на дефекти на тъкането средно

2750 1.10.2020 оператор- тъкачен стан средно

2751 1.10.2020 работник товаро- разтоварна дейност основно

2752 1.10.2020 водач- електрокар средно/основно

2753 1.10.2020 компютърен аналитик, поддръжка на софтуер висше

2754 1.10.2020 оперативен счетоводител висше

2755 1.10.2020 машинен инженер висше

2760 2.10.2020 готвач средно

2761 2.10.2020 сервитьор средно

2762 2.10.2020 продавач консултант средно

2763 2.10.2020 технолог химични процеси средно

2766 5.10.2020 монтажник кабели начално

2783 7.10.2020 лекар, експерт по ЕВН висше медицина

2789 8.10.2020 продавач- консултант средно

2790 8.10.2020 машинен оператор средно

2791 8.10.2020 машинен оператор очистваща машина основно

2795 9.10.2020 работник кухня средно

2804 12.10.2020 дърводелец, мебелист средно

2805 13.10.2020 машинен оператор ММ средно

2806 13.10.2020 учител, детска градина висше

2809 14.10.2020 образователен медиатор средно

2813 14.10.2020 учител физика висше

2817 15.10.2020 шлайфист средно

2818 15.10.2020 техник съобщителна и свързочна техника средно

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