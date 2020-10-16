Сливенският симфоничен оркестър продължава творческия си сезон с концертно шоу на 5 ноември

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 32

Една от най-популярните български групи DEEP ZONE Project ще гостува в града под Сините камъни на 5 ноември. Заедно със Сливенския симфоничен оркестър те ще представят вечните български песни, в ремиксирани модерни версии и оркестрации.

В парти-концерта в зала "Сливен” ще участват DJ Dian, Eva Maria - вокал, Danny Dimitroff - китара, Jura Tone – китара. Гост-диригент на вечерта ще бъде Георги Патриков. Предвидени са и подаръци за присъстващите - 10 часов дигитален албум с авторска музика и ремикси на DEEP ZONE Project.

Началният час на концертното шоу е 18:30 часа.

Билети на касата на зала "Сливен”.

За повече информация – тел. 0879 261 483.