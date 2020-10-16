Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

"USAID" подкрепя БЧК в кампания срещу разпространението на Covid-19

16 октомври 2020 13:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Храна

Българският червен кръст продължава да предоставя хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди хора, засегнати от пандемията. В рамките на 6 месеца БЧК ще проведе мащабна кампания с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID). Дейностите се извършват предимно сред ромското население. BRC ще осигури пакети за лична хигиена на 30 000 социално слаби хора, засегнати от Covid-19. Хората ще получат и информационни материали за противоепидемичните мерки, приети срещу разпространението на вируса, информира БТА.

Източник: БНР

« предишнаследваща »


 