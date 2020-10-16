"USAID" подкрепя БЧК в кампания срещу разпространението на Covid-19

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Българският червен кръст продължава да предоставя хуманитарна помощ и подкрепа на десетки хиляди хора, засегнати от пандемията. В рамките на 6 месеца БЧК ще проведе мащабна кампания с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID). Дейностите се извършват предимно сред ромското население. BRC ще осигури пакети за лична хигиена на 30 000 социално слаби хора, засегнати от Covid-19. Хората ще получат и информационни материали за противоепидемичните мерки, приети срещу разпространението на вируса, информира БТА.