Учениците от IV Б клас на ОУ "Христо Ботев" ще проведат открит празничен урок "Мой роден град"

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

На 23.10.2020 г. от 11.00 ч, в къща-музей "Хаджи Димитър", учениците от IV Б клас на ОУ "Христо Ботев" гр. Сливен с класен ръководител г-жа Даниела Габарова ще проведат открит празничен урок "Мой роден град".