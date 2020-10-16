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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Учениците от IV Б клас на ОУ "Христо Ботев" ще проведат открит празничен урок "Мой роден град"

16 октомври 2020 16:32, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 46
ОУ "Христо Ботев" гр. Сливен

На 23.10.2020 г. от 11.00 ч, в къща-музей "Хаджи Димитър", учениците от IV Б клас на ОУ "Христо Ботев" гр. Сливен с класен ръководител г-жа Даниела Габарова ще проведат открит празничен урок "Мой роден град".

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