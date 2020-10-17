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998 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие в България, 58 от тях в Сливенско

17 октомври 2020 09:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Коронавирус

998 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие, потвърдени при направени 7 442 PCR теста. Регистрираните с COVID-19 от началото на епидемията са 28 505, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 49; Бургас – 45; Варна – 36; Велико Търново – 23; Враца – 11; Габрово – 29; Добрич – 5; Кърджали – 14; Кюстендил – 2; Ловеч – 23; Монтана – 11; Пазарджик – 23; Перник – 17; Плевен – 16; Пловдив – 107; Разград – 16; Русе – 17; Силистра – 17; Сливен – 58; Смолян – 10; София област – 16; София град – 306; Стара Загора – 51; Търговище – 39; Хасково – 11; Шумен – 38; Ямбол – 8. Единствената област без регистриран нов случай е Видин.

37 са заразените медицински лица през последното денонощие. Общият им брой от началото на пандемията е 1 520.

Активните случаи са 10 672. В болница са 1 450 пациенти, от които 76 в интензивно отделение.

197 души са излекувани през последните 24 часа. Преборилите болестта вече са 16 875.

Нови 14 жертви на вируса са регистрирани през последното денонощие. Починалите с COVID-19 вече са 958.

Снимка: pixabay.com

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