Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 19.10-25.10.2020 г.

17 октомври 2020 17:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 34
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 19 до 25 октомври 2020 г.?

 

Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,99 лв. за кг.

Варено-пушен свински врат – 6,99 лв. за кг.

Луканка „Бони“ Карловска или Старопланинска – 5,19 лв. за 210 грама

Шпек „Народен“ Класик или Бургас – 2,49 лв. за 220 грама

Розови домати клас 1 – 2,89 лв. за кг.

Портокали за сок клас 1 – 1,99 лв. за 1 кг. в опаковка

Бира „Каменица“ – 0,79 лв. за кен

Плодова напитка „Prisun“ различни вкусове – 1,79 лв. за 2 литра

Едросмляна лютеница „Брей“ класик или с кимион – 3,29 лв. за 550 грама

Сирене смес „Димитър Маджаров“ по БДС – 5,69 лв. за 400 грама

Кашкавал „Витоша“ от краве мляко – 12,69 лв. за 800 грама

Маслиново масло „Aleas“ – 8,49 лв. за 1 литър

 

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Фотоколаж: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 