Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 19.10-25.10.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 34

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 19 до 25 октомври 2020 г.?

Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,99 лв. за кг.

Варено-пушен свински врат – 6,99 лв. за кг.

Луканка „Бони“ Карловска или Старопланинска – 5,19 лв. за 210 грама

Шпек „Народен“ Класик или Бургас – 2,49 лв. за 220 грама

Розови домати клас 1 – 2,89 лв. за кг.

Портокали за сок клас 1 – 1,99 лв. за 1 кг. в опаковка

Бира „Каменица“ – 0,79 лв. за кен

Плодова напитка „Prisun“ различни вкусове – 1,79 лв. за 2 литра

Едросмляна лютеница „Брей“ класик или с кимион – 3,29 лв. за 550 грама

Сирене смес „Димитър Маджаров“ по БДС – 5,69 лв. за 400 грама

Кашкавал „Витоша“ от краве мляко – 12,69 лв. за 800 грама

Маслиново масло „Aleas“ – 8,49 лв. за 1 литър

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/