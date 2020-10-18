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603 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 7 от тях в Сливенско

18 октомври 2020 09:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63
Тест за коронавирус

603 са новите случаи на коронавирус, открити при направени 4 602 PCR теста за последното денонощие. От началото на пандемията досега у нас са регистрирани 29 108 души с COVID-19, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 31; Бургас – 32; Варна – 13; Велико Търново – 4; Видин – 1; Враца – 15; Габрово – 28; Добрич – 7; Кърджали – 5; Кюстендил – 5; Ловеч – 8; Монтана – 13; Пазарджик – 18; Перник – 7; Плевен – 31; Пловдив – 62; Разград – 11; Русе – 6; Силистра – 2; Сливен – 7; Смолян – 16; София област – 12; София град – 196; Стара Загора – 10; Търговище – 30; Хасково – 4; Шумен – 24; Ямбол – 5.

Още 12 медици са дали положителни проби. Общият брой на заразените здравни служители е 1 532.

Активните случаи са 11 228. В болница се лекуват 1 484 пациенти, 79 от тях са в интензивно отделение.

Излекувани са още 37 души, общият им брой вече е 16 912.

10 са починалите с коронавирус през последните 24 часа. Жертвите на болестта вече са 968.

Снимка: pixabay.com

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