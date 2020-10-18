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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 18.10.2020 г., неделя

18 октомври 2020 16:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 56
Сливен

Цветна арт инсталация от десетки чадъри отново украси Сливен – идеята на общинското ръководство се реализира за трета поредна година.

За последното денонощие в Сливенско има регистрирани седем заразени с коронавирус.

33-годишен таксиметров шофьор е бил пребит жестоко в Сливен, инцидентът е станал преди седмица – в събота срещу неделя.

Известният уролог д-р Георги Ибришимов ще преглежда на шести ноември във Военна болница Сливен.

„Топлофикация“ Сливен е в готовност за поетапно включване на парното, ако температурите паднат.

Една от най-популярните български групи DEEP ZONE Project ще гостува в града под Сините камъни на 5 ноември, където заедно със Сливенския симфоничен оркестър ще представят вечните български песни, в ремиксирани модерни версии и оркестрации.

На 14 и 15 октомври 2020 г. в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен се проведе методична среща на учителите по география и икономика, история и цивилизация, философия, гражданско образование и свят и личност от Област Сливен, организирана от Регионално управление на образованието – Сливен.

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