Сливен, кратки вечерни новини, 18.10.2020 г., неделя

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

Цветна арт инсталация от десетки чадъри отново украси Сливен – идеята на общинското ръководство се реализира за трета поредна година.

За последното денонощие в Сливенско има регистрирани седем заразени с коронавирус.

33-годишен таксиметров шофьор е бил пребит жестоко в Сливен, инцидентът е станал преди седмица – в събота срещу неделя.

Известният уролог д-р Георги Ибришимов ще преглежда на шести ноември във Военна болница Сливен.

„Топлофикация“ Сливен е в готовност за поетапно включване на парното, ако температурите паднат.

Една от най-популярните български групи DEEP ZONE Project ще гостува в града под Сините камъни на 5 ноември, където заедно със Сливенския симфоничен оркестър ще представят вечните български песни, в ремиксирани модерни версии и оркестрации.

На 14 и 15 октомври 2020 г. в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен се проведе методична среща на учителите по география и икономика, история и цивилизация, философия, гражданско образование и свят и личност от Област Сливен, организирана от Регионално управление на образованието – Сливен.