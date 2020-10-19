395 са новите случаи на коронавирус у нас, 84 от тях в Сливенско

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Рекордни почти 25% заразени от изследваните са открити през последното денонощие. 395 са новите случаи на коронавирус у нас, потвърдени при направени 1 581 PCR теста. До момента регистрираните с COVID-19 са 29 503, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 17; Бургас – 6; Варна – 3; Велико Търново – 4; Видин – 1; Враца – 5; Габрово – 19; Добрич – 4; Кърджали – 3; Кюстендил – 1; Ловеч – 2; Монтана – 10; Пазарджик – 5; Перник – 9; Плевен – 6; Пловдив – 11; Разград – 1; Силистра – 1; Сливен – 84; Смолян – 6; София област – 10; София град – 145; Стара Загора – 3; Търговище – 23; Хасково – 1; Шумен – 14; Ямбол – 1. Няма регистрирани случаи в област Русе.

Още 19 медицински служители са дали положителни проби. Общият им брой вече е 1 551. Активните случаи са 11 574.

В болница се лекуват 1 500 пациенти, от които 74 са в интензивно отделение.

Болестта са преборили още 31 души, от началото на пандемията броят им е 16 943.

18 са починалите за последните 24 часа. Жертвите на COVID-19 вече са 986.