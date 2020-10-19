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Българската църква чества прочутия свети Йоан Рилски
На 19 октомври Българската православна църква почита паметта на най-видния български светец, обявен и за общобългарски небесен покровител - преподобния Йоан Рилски, Чудотворецът. Той е духовник, по-късно става отшелник и е известен български светец дори много преди смъртта си.
Йоан Рилски е покровител и основател на най-големия ставропигиален (самоуправляващ се, създаден от самия глава на Църквата) манастир в България - Рилския манастир, покровител на българските будители.
Той е роден вероятно през 876 г. в село Скрино край Дупница и умира на 18 август 946 г. Живял е по времето на княз Борис I и цар Симеон I Велики. Най-активните му години са по времето на цар Петър I (927-969). Основният му празник в православния календар е Денят на бащата на 19 октомври.
Днес е и Денят на българския лекар, тъй като Йоан се слави със способността си да лекува болести, също по магически начин.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Уикипидея