Ръст на болните от коронавирус в България през последното денонощие - 1024, 39 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

1024 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 4 406 PCR теста. 23,24% от изследваните са дали положителна проба. Регистрираните с COVID-19 у нас вече са 30 527, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение по области: Благоевград – 60; Бургас – 63; Варна – 56; Велико Търново – 20; Враца – 27; Габрово – 18; Добрич – 15; Кърджали – 18; Кюстендил – 13; Ловеч – 7; Монтана – 10; Пазарджик – 14; Перник – 12; Плевен – 13; Пловдив – 109; Разград – 17; Русе – 41; Сливен – 39; Смолян – 15; София област – 13; София град – 292; Стара Загора – 53; Търговище – 37; Хасково – 17; Шумен – 29; Ямбол – 16. Няма новозаразени в областите Видин и Силистра.

Активните случаи са 12 366.

Още 71 медицински лица са с положителни проби за изминалото денонощие. От началото на пандемията техният брой е 1 622.

1 562 се лекуват в болница, 88 от тях в интензивно отделение.

210 са преборилите болестта за последното денонощие. Излекуваните от коронавирус вече са 17 153.

Починали са още 22 души. Жертвите на COVID-19 вече са 1 008.