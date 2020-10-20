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Пенсионерка даде 3900 лв. на телефонни измамници
82-годишна жена от Каварна даде 3900 лв. на телефонни измамници, съобщиха от полицията.
На 19 октомври, й се обадил непознат мъж, който се представил като служител на вътрешното министерство.
Мнимият полицай поискал съдействието на пенсионерката за залавяне на извършители на телефонни измами, като за целта трябвало жената да предаде всички налични пари в дома си.
След минути тя получила второ обаждане от мъж, който й поискал пари за операция на неин близък. Половин час по-късно, пенсионерката оставила 3900 лева пред вратата на имота си.
След като разбрала, че е измамена, потърсила съдействие от органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/pensionerka-dade-3900-lv.-na-telefonni-izmamnici-2245049
Снимка: pixabay.com