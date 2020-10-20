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Касов отче за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

20 октомври 2020 14:27, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 43 минути, брой четения: 19

На 15.10.2020 г. от 16.30 часа се проведе общо събрание, на което главният счетоводител представи касов отчет за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

Файлове

Касов отчет за периода 01.01.2020-30.09.2020 г. [2.03MB]

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