Касов отче за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 43 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 19

На 15.10.2020 г. от 16.30 часа се проведе общо събрание, на което главният счетоводител представи касов отчет за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

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