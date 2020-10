Ново проучване на 4Life Transfer Factor ®

Наскоро беше публикувано проучване за формулата на Transfer Factor Plus в списанието на Austin Journal of Clinical Pathology. The Austin Journal of Clinical Pathology е с отворен достъп, рецензирано списание, което публикува последните разработки в клиничната патология.

Статията е озаглавена „Антиген-специфични имуномодулиращи ефекти на трансфер фактор“. Изследването е написано от д-р Vetvicka, професор от университета в Луисвил. Изследването е проведено в Medgaea Life Sciences Institute, независима лаборатория на трета страна, специализирана в функционалното тестване на хранителни добавки. Изследователите разгледаха начина, по който коластрата и трансфер факториje от яйчен жълтък стимулират имунната система.

Последният параграф на статията гласи: „В заключение открихме доказателства, че ефектите от добавките с Transfer Factor водят до стимулиране както на клетъчния, така и на хуморалния клон на имунитета. Ясно е, че трансфер факторите от коластра и/или яйчен жълтък имат интересен и съществен имуностимулиращ ефект. Тази модулация на имунните отговори може потенциално да се използва за стимулиране на защитните реакции на организма." Проучването установи, че тези трансфер фактори имат значителен потенциал за модулиране на специфични имунни отговори.

Един от основните три стълба на 4Life е науката и ние се гордеем с нашите научно подкрепени продукти. Това проучване е само още една причина да обичате 4Life Transfer Factor ® !

