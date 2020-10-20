Зам.-кмет на Русе кара за втори път коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 часа, брой четения: 84 Излъчване:преди 10 часа, брой четения: 84

Заместник-кметът по хуманитарните дейности на Русе Енчо Енчев е отново с положителна проба за COVID-19, съобщиха от Общината.

Енчев е постъпил в Белодробната болница вчера, след като почувствал неразположение ден по-рано. "Той е с двустранна пневмония и в добро състояние", каза кметът на Русе Пенчо Милков.

Той обясни, че през изминалата седмица Енчев е бил в командировка. Няма данни за контактни лица от общинската администрация в дните преди постъпването му в Белодробната болница.

Милков каза още, че са взети всички противоепидемични мерки в Общината. От кметството припомнят, че за втори път Енчо Енчев дава положителна проба за коронавирус.

Той беше диагностициран с инфекцията в началото на юли когато заболяването му протече без изразени симптоми. Тогава положителна проба дадоха кметът Пенчо Милков и заместник-кметът Златомира Стефанова.