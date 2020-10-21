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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рязък скок на болните от коронавирус през последното денонощие в България - 1336, 27 от тях в Сливенско
1 336 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 11 505 PCR теста. Общия брой регистрирани с COVID-19 е 31 863, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение по области: Благоевград – 69; Бургас – 78; Варна – 68; Велико Търново – 13; Враца – 12; Габрово – 11; Добрич – 1; Кърджали – 19; Кюстендил – 12; Ловеч – 17; Монтана – 15; Пазарджик – 17; Перник – 19; Плевен – 26; Пловдив – 135; Разград – 17; Русе – 50; Силистра – 4; Сливен – 27; Смолян – 1; София област – 18; София град – 523; Стара Загора – 67; Търговище – 56; Хасково – 15; Шумен – 36; Ямбол – 10.
60 са новозаразените медицински лица.
Активните случаи са 13 430. В болница са 1 633 души, от които 93 в интензивно отделение.
261 са новите излекувани. Досега болестта са преборили 17 414 пациенти.
Починали са още 11 души. Жертвите на COVID-19 вече са 1 019.
Снимка: pixabay.com