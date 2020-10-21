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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Сливен - 21.10.2020 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 20.10.2020 г. до 06:00 часа на 21.10.2020 г.
Водач с алкохол над 2 промила е установен при ежедневния контрол по пътна безопасност в област Сливен
46-годишен водач на товарен автомобил е хванат да управлява с алкохол 2,74 промил. Той е спрян за проверка от полицейски екип на 20 октомври в 15:20 часа на път ІІ-53. Управлявал е товарен автомобил „Мерцедес“. Пробата за употреба на алкохол с техническо средство е показала положителен резултат 2,74 промила. 46-годишният М.С. от град Сливен, водач на автомобила, е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.
Лек автомобил с регистрационни табели, издадени за друго МПС, е установен от полицейски служители при контрол в село Самуилово. На 20 октомври, около 16:40 часа, в селото е спрян лек автомобил „Опел Зафира“, управляван от 41-годишния Й.Т. от град Бургас. При проверката се установява, че регистрационните номера са издадени за лек автомобил „Ауди“. По случая е образувано бързо производство.
Неправоспособен водач, който управлява МПС след наложено административно наказание за същото нарушение, е установен от полицейски екип в град Сливен. Нарушението е установено на 20 октомври на бул.“Ичеренско шосе“. Водачът е И.И.на 30 години от град Сливен. По случая е образувано бързо производство.
Пожарна безопасност и защита на населението
Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.
Оказано е съдействие при пътно произшествие без пострадали по път ІІ-66, на разклона за кв.“Речица“. Произшествието е станало с лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от водач на 69 години от град Сливен. Екип на РСПБЗН-Сливен е обезопасил автомобила.
РСПБЗН-Сливен са оказали съдействие на екипи на ЦСМП-Сливен при пренасяне на 63-годишна жена и мъж на 52 години от жилищата им до линейката за оказване на медицинска помощ.
Своевременно са ликвидирани пожари, възникнали в отпадъци в град Нова Загора и комин на къща в град Котел. Не са причинени преки материални щети.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков