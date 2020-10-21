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Дръжте полицията отговорна за инциденти свързани с насилие, заявяват евродепутатите

21 октомври 2020 13:04, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 9 минути, брой четения: 7
Европейският парламент

Полицейското насилие е неприемливо и следва винаги да бъде разследвано, заявиха евродепутатите по време на дебат във вторник, призовавайки за повече прозрачност и контрол в областта на правоприлагането.

 

В дебат с комисар Илва Йохансон и Германското председателство на Съвета на ЕС, няколко евродепутати повдигнаха въпроса за Йозеф Чованец, словашки гражданин, починал при полицейско задържане на летище Шарлероа в Белгия през февруари 2018 г. Те призоваха белгийските органи да проведат пълно разследване по случая, който ще бъде следен отблизо от комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE).

 

Позовавайки се на други случаи на предполагаемо полицейско насилие срещу уязвими малцинствени групи и протестиращи в държавите членки, евродепутатите призоваха засегнатите лица да бъдат подведени под отговорност и тези инциденти да подлежат на независим контрол.

 

Някои членове на ЕП изтъкнаха трудната работа на националните полицейски сили и приветстваха тяхната служба и всеотдайност за гарантиране на безопасността на гражданите в целия ЕС.

 

Може да гледате целия дебат тук.

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=2bf7201e-8017-e4bc-fca9-36465fa54acc&date=20201020

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